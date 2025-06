Kiev fica em luto com aumento para 28 dos mortos por ataque russo

Por Yurii Kovalenko e Dan Peleschuk

KIEV (Reuters) - As bandeiras em Kiev foram baixadas a meio mastro nesta quarta-feira, enquanto os ucranianos viviam o luto por mais de duas dúzias de pessoas mortas um dia antes no ataque mais mortal da Rússia à capital neste ano.

A Rússia enviou 440 drones e disparou 32 mísseis durante o ataque noturno, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, o que arrasou parcialmente um prédio residencial, no mais recente golpe para uma população cansada da guerra, já que os esforços diplomáticos para acabar com o conflito dão poucos resultados.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, disse nesta quarta-feira que o número de mortos havia chegado a 28, mas que a operação de busca continua. Duas pessoas também foram mortas em um ataque separado na cidade portuária de Odessa, no sul do país.

Os moradores visitaram o local do prédio de apartamentos parcialmente destruído, onde as equipes de resgate escavavam pedaços de escombros em meio ao barulho de máquinas pesadas. Um correspondente da Reuters viu dois corpos sendo retirados dos escombros.

"Esse tipo de nação não tem o direito de existir e causar tanto sofrimento às pessoas", disse Alla Martyniuk, 46 anos, referindo-se aos russos.

As autoridades ucranianas disseram que cerca de 27 locais em Kiev, incluindo instituições educacionais e infraestrutura crítica, foram atingidos durante o ataque de várias ondas. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que usou mísseis e drones aéreos, terrestres e marítimos para atacar "objetos do complexo militar-industrial da Ucrânia" na região de Kiev e no sul da província de Zaporizhzhia.

Moscou intensificou os ataques com drones e mísseis em Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas, já que as negociações para encerrar a guerra, que começou com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, produziram poucos resultados.

Zelenskiy deixou a cúpula do Grupo dos Sete no Canadá na terça-feira dizendo que a diplomacia está em "crise" depois de ter perdido a chance de pressionar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por mais armas.

Kiev está ansiosa pela ajuda crítica de Washington, que tem sido seu maior apoiador militar durante a guerra, mas o governo Trump não anunciou nenhum novo pacote.

Sofiia Holovatenko, 21 anos, que mora nas proximidades, veio depositar flores no local, onde os moradores criaram memoriais improvisados que incluíam brinquedos infantis.

"Isso me choca, especialmente quando acontece perto de sua casa. Não dá para ignorar isso."

(Reportagem de Yurii Kovalenko)