Jogo de Sabalenka no WTA 500 de Berlim é suspenso por falta de iluminação e umidade

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, expressou sua insatisfação com a suspensão de seu jogo desta quarta-feira (18) pela segunda rodada do WTA 500 de Berlim, contra a suíça Rebeka Masarova (N.112), por falta de iluminação e umidade na quadra.

Sabalenka havia vencido o primeiro set por 6-2 antes da interrupção da partida, que será reiniciada na quinta-feira.

A bielorrussa, finalista em Roland Garros, disse ao juiz de cadeira: "Você parou o jogo porque ela disse que este lado está escorregadio? Eu acabei de jogar dois games desse lado!".

Horas antes, a espanhola Paula Badosa (N.10), avançou às quartas de final ao derrotar a americana Emma Navarro (N.9) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-3.

Sua próxima adversária pode ser a campeã de Roland Garros, a também americana Coco Gauff (N.2), que vai enfrentar a chinesa Xinyu Wang (N.49).

Também venceram seus jogos nesta quarta-feira e se classificaram a tunisiana Ons Jabeur (N.61) e a russa Liudmila Samsonova (N.20).

-- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Berlim:

. Simples feminino - Segunda rodada:

Aryna Sabalenka (BLR) x Rebeka Masarova (SUI) 6-2, jogo suspenso

Ons Jabeur (TUN) x Jasmine Paolini (ITA) 6-1, 6-3

Liudmila Samsonova (RUS) x Jessica Pegula (EUA) 6-7 (8/10), 7-5, 7-6 (7/5)

Paula Badosa (ESP) x Emma Navarro (EUA) 7-6 (7/2), 6-3

