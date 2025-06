Jalles Machado tem prejuízo de R$ 8,5 mi no 4º tri da temporada 2024/25

São Paulo, 18 - A Jalles Machado encerrou o quarto trimestre da temporada 2024/25 com prejuízo líquido de R$ 8,5 milhões, uma reversão do lucro de R$ 7,4 milhões registrado em igual período da safra anterior. O Ebitda ajustado foi de R$ 530,3 milhões, avanço de 78,3% na comparação anual. Já a receita líquida avançou 30%, para R$ 653,6 milhões. A companhia também reportou queda no capex no trimestre, com recuo de 18%, para R$ 284,5 milhões.Na temporada 2024/25, a Jalles registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 55,9 milhões, revertendo o resultado positivo em R$ 85,1 milhões na safra 2023/24. A receita líquida da Jalles em 2024/25 foi de R$ 2,338 bilhões, aumento de 22,4% em comparação com a safra 2023/24. O Ebitda ajustado no período foi de R$ 1,481 bilhão, aumento de 9,5%."Conseguimos avançar com consistência em nosso plano de crescimento e encerrar o ciclo com importantes entregas operacionais e comerciais, mesmo diante de um dos cenários climáticos mais desafiadores dos últimos anos", afirmou a companhia na mensagem da administração.Em toda a safra, a companhia processou 7,868 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, crescimento de 7,1% em comparação com a temporada anterior. O rendimento atingiu 84,5 toneladas por hectare, com avanço de 0,4%. Já o índice médio de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) recuou 3,8%, para 138,6 quilos por tonelada.O mix de produção da safra foi de 44,3% para açúcar e 55,7% para etanol, ante 37,5% para açúcar e 62,5% para etanol na safra anterior.A companhia produziu 461,1 mil toneladas de açúcar no período, aumento de 23,1% na comparação anual. Já a produção de etanol registrou queda de 7,5%, passando de 386,9 milhões de litros para 357,8 milhões de litros. Projeções 2025/26A Jalles Machado também divulgou as suas projeções para a safra 2025/26, com a expectativa de processar 7,943 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um aumento de 1% em relação à safra anterior, que registrou 7,868 milhões de toneladas moídas. A capacidade de produção deve atingir 88,3%, ante 87,4% no ciclo 2024/2025. Apesar desse crescimento, a produtividade medida em toneladas de cana por hectare (TCH) deve recuar 1,8%, ficando em 83,0 t/ha. Esse resultado reflete desempenhos distintos entre as unidades da empresa: enquanto a unidade Santa Vitória deve ter alta de 8,1% na produtividade, as unidades Jalles Machado e Otávio Lage têm projeções de quedas de 6,3% e 2,6%, respectivamente. Um dos destaques da safra 2025/26 deve ser a mudança no mix de produção. A participação do açúcar no portfólio da companhia deve subir de 44,6% para 54%, enquanto a do etanol cairá de 55,4% para 46%. A Jalles Machado também prevê um Capex total de R$ 746,7 milhões, valor praticamente estável ante os R$ 744,3 milhões aplicados na safra anterior.