Irã volta a atacar Israel: 'Morte lenta em bunkers ou fuga', diz exército

O Irã disse que voltou a atacar Israel com mísseis hoje em mais um dia de conflito entre os países. A Guarda Revolucionária iraniana ainda deu "opções" para a população israelense escolher: morte lenta em bunkers subterrâneos ou fuga do território. A informação é da agência de notícias iraniana Irna.

O que aconteceu

Irã afirmou que esta é a 12ª onda de ataques contra Israel. A ação, segundo o Irã, inclui o uso de artefatos de longo alcance, mísseis balísticos superpesados e o míssil Sejjil —que tem dois estágios de disparos.

O país diz que destruiu o sistema de defesa do exército de Israel em operações anteriores, mas a informação não é confirmada pelos israelenses. O Irã ainda declarou que o céu do território israelense está "aberto" aos mísseis e drones iranianos.

"Os ataques com mísseis serão contínuos e orientados ao impacto, como foi o caso ontem", divulgou o Irã. Eles alegaram ter atacado as sedes israelenses do Mossad (inteligência) e do Aman (inteligência militar) e as bases de caças do exército israelense.

Irã também reforçou a fala do comandante da Guarda Revolucionária de que os portões do inferno se abririam sobre os israelenses. "Os mísseis estrondosos da Guarda Revolucionária não permitirão que passem um momento sequer fora de seus abrigos subterrâneos. Vocês não veem a cor do sol há dias", escreveu. Apesar da declaração, o exército israelense divulga nas redes sociais que os cidadãos podem sair dos abrigos após o acionamento das sirenes e liberação das autoridades.

Tenham certeza de que as sirenes vermelhas não vão parar por um instante. Ou vocês devem escolher a 'morte lenta' na vida infernal nos abrigos ou salvar sua vida do bombardeio de mísseis 24 horas por dia e fugir o mais rápido possível das terras usurpadas por seus ancestrais, para poder sobreviver.

Irã, em comunicado

Em atualização