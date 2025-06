Início de construções de moradias unifamiliares nos EUA aumenta em maio

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências para uma família nos Estados Unidos aumentou em maio, mas uma queda acentuada nas licenças para construções futuras apontou para condições moderadas do mercado imobiliário em meio ao problemas das tarifas e do excesso de estoque de casas não vendidas.

A construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, aumentou 0,4% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 924.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares caíram 2,7% em maio, para uma taxa de 898.000 unidades.

As tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump, inclusive sobre madeira, alumínio e aço, estão aumentando os custos para as construtoras.

As tarifas aumentaram a incerteza sobre a economia, à qual o Federal Reserve respondeu com uma pausa em seu ciclo de corte de juros. O banco central dos EUA deve deixar nesta quarta-feira sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro.

Os custos mais altos dos empréstimos afastaram os possíveis compradores, aumentando a oferta de novas residências unifamiliares no mercado para níveis vistos pela última vez no final de 2007. Uma pesquisa da Associação Nacional de Construtores de Casas mostrou na terça-feira que a confiança entre os construtores de casas unifamiliares despencou para uma mínima de dois anos e meio em junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS CMO