Inflação diminuiu, mas segue acima das metas do Fed, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que a inflação diminuiu nos Estados Unidos, mas segue acima das metas perseguidas pelo Banco Central do país. Em entrevista coletiva para comentar a decisão do BC de manter a taxa básica de juros, Powell afirmou que a economia está sólida e que a política monetária segue bem posicionada para responder a dados.

Sobre o mercado de trabalho, o dirigente repetiu que as condições não são fonte de pressão inflacionária.

O Fed manteve a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% nesta quarta-feira.