Ibovespa fecha com declínio modesto antes de feriado; Embraer sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio tímido nesta quarta-feira, em meio à análise de decisão e perspectivas econômicas do banco central dos Estados Unidos e tendo o conflito entre Irã e Israel ainda no radar, enquanto Embraer foi destaque de alta com notícias positivas da Paris Air Show.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com decréscimo de 0,15%, a 138.625,79 pontos, de acordo com dados preliminares, após uma sessão sem sinal único, na qual marcou 138.443,11 pontos na mínima e 139.160,55 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro nesta véspera de feriado, também marcada pelos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro, somava R$20,46 bilhões antes dos ajustes finais.

Agentes financeiros ainda aguardam a decisão de juros do Banco Central no Brasil nesta quarta-feira, sem consenso sobre o desfecho da reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (Copom) -- se uma alta de 0,25 ponto percentual ou estabilidade dos atuais 14,75% ao ano.