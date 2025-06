Humanos se adaptaram a diversos habitats antes de saírem da África, diz estudo

Por Will Dunham

(Reuters) - Pequenos grupos de Homo sapiens fizeram algumas incursões fracassadas saindo da África antes que a espécie finalmente conseguisse iniciar uma grande dispersão para fora do continente há cerca de 50.000 anos, indo primeiro para a Europa e a Ásia e, por fim, para o resto do mundo.

Então, por que essa migração foi bem-sucedida, enquanto as anteriores não? Novas pesquisas oferecem insights. Elas documentam como caçadores-coletores humanos na África começaram, há cerca de 70.000 anos, a abraçar uma maior diversidade de habitats, como florestas densas e desertos áridos, adquirindo uma adaptabilidade útil para lidar com a ampla gama de condições que os aguardavam além do continente.

"Por que a dispersão há 50.000 anos foi bem-sucedida é uma grande questão na pesquisa sobre as origens humanas. Nossos resultados sugerem que parte do motivo é que os humanos desenvolveram a flexibilidade ecológica necessária para sobreviver em habitats desafiadores", disse a arqueóloga Emily Hallett, da Universidade Loyola de Chicago, colíder do estudo publicado na revista Nature.

Analisando uma série de sítios arqueológicos na África, o estudo detalhou como as populações humanas expandiram seu alcance para as florestas da África Central e Ocidental e os desertos do Norte da África, nos cerca de 20.000 anos que antecederam essa dispersão.

Alguns exemplos de sítios arqueológicos que datam dessa época e que ilustram a expansão de nichos humanos para desertos áridos incluem locais na Líbia e na Namíbia, enquanto exemplos de expansão para habitats florestais incluem locais no Malawi e na África do Sul.

O Homo sapiens surgiu há cerca de 300.000 anos, habitando pastagens, savanas e vários outros ecossistemas africanos.

"A partir de cerca de 70.000 anos atrás, observamos que eles repentinamente começaram a intensificar essa exploração de habitats diversos e também a se expandir para novos tipos de habitat de uma forma nunca vista antes. Eles exploraram mais tipos de florestas, mais tipos de florestas de dossel fechado, mais tipos de desertos, terras altas e pastagens", disse a arqueóloga e colíder do estudo, Eleanor Scerri, do Instituto Max Planck de Geoantropologia, na Alemanha.

"Uma Era Glacial estava chegando, o que significa condições mais secas em partes da África. Parece possível que os humanos tenham respondido a essa pressão aprendendo a se adaptar a novos nichos", acrescentou Scerri.

O aumento da flexibilidade ecológica da espécie parece ter refletido avanços culturais e sociais, como a transmissão de conhecimento de uma geração para outra e o envolvimento em comportamento cooperativo, disseram os pesquisadores.

"Isso deve ter acarretado mudanças profundas em sua interação com o ambiente natural, pois lhes permitiu ocupar não apenas novos ambientes na África, mas também condições inteiramente novas na Eurásia", disse a bióloga evolucionista e colíder do estudo, Michela Leonardi, do Museu de História Natural de Londres.

"Outra maneira de expressar isso é que a capacidade de viver em uma variedade de ambientes na África não é diretamente a adaptação que permitiu uma saída bem-sucedida da África, mas sim um sinal de que os humanos, naquela época, eram os generalistas definitivos, capazes de lidar com ambientes que iam de florestas densas a desertos secos", disse o ecologista evolucionista da Universidade de Cambridge e colíder do estudo, Andrea Manica.

"Essa flexibilidade é a característica fundamental que lhes permitiu, mais tarde, conquistar novos desafios, chegando até às tundras mais frias da Sibéria."

Ao sair da África, o Homo sapiens encontrou não apenas novos ambientes e animais e plantas desconhecidos, mas também outras espécies humanas, incluindo os neandertais e os denisovanos. A flexibilidade ecológica aprendida na África pode ter proporcionado uma vantagem quando o Homo sapiens encontrou esses outros humanos, que desapareceram relativamente logo depois, disseram os pesquisadores.

Evidências genéticas indicam que as pessoas atualmente de fora da África podem traçar sua ancestralidade até a população de humanos, numerando talvez apenas milhares de indivíduos, que se envolveram naquela migração pioneira para fora do continente há aproximadamente 50.000 anos.

"Acredito que adaptabilidade e inovação são características da nossa espécie e que nos permitiram ter sucesso em todos os ambientes que encontramos", disse Hallett. "Ao mesmo tempo, somos quase bons demais em nos adaptar a lugares diferentes, em detrimento da maioria das outras espécies na Terra."

(Reportagem de Will Dunham em Washington)