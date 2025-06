Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (18) que o argentino Hernán Crespo será o técnico até dezembro de 2026, após a saída do compatriota Luis Zubeldía em meio a uma sequência de maus resultados no Brasileirão.

Crespo, de 49 anos, inicia uma segunda passagem pelo clube que comandou de fevereiro a outubro de 2021, onde conquistou o Campeonato Paulista naquele ano.

"Hernán Crespo está de volta ao Tricolor!", informou o São Paulo em um comunicado.

"Ele retorna após quase quatro anos e com contrato válido até 31 de dezembro de 2026", acrescentou a nota.

Campeão da Copa Sul-Americana de 2020 pelo Defensa y Justicia, da Argentina, Crespo comandou recentemente o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

À frente do clube árabe, onde passou um ano, o ex-atacante conquistou a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023-2024.

"A relação que foi construída entre Crespo e São Paulo na primeira passagem do treinador deixou alicerces firmes de respeito e admiração mútuos", comemorou o presidente do clube, Julio Casares, citado no comunicado.

O São Paulo anunciou a saída de Zubeldía na segunda-feira em "comum acordo".

O Tricolor paulista venceu apenas um dos últimos sete jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e sofreu três derrotas consecutivas, caindo para a décima quarta posição na tabela, com 12 pontos, a doze do líder Flamengo.

Por outro lado, se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, em agosto.

Crespo, um dos artilheiros mais temidos em sua época de jogador, deixou sua marca no futebol italiano jogando no Parma, Lazio, Inter de Milão, Milan e Genoa. Ele também jogou na Inglaterra, no Chelsea.

erc/jss/raa/aam

© Agence France-Presse