Guterres alerta sobre 'intervenção militar adicional' no Oriente Médio

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta quarta-feira (18) sobre as "enormes consequências" que teria para o Oriente Médio "qualquer intervenção militar adicional" no conflito entre o Irã e Israel, em referência à entrada de outros países.

"Eu insisto veementemente que todos evitem qualquer nova internacionalização do conflito. Qualquer nova intervenção militar poderia ter enormes consequências, não apenas para os envolvidos, mas para toda a região e para a paz e segurança mundial em geral", afirmou em comunicado, no qual reiterou seu apelo ao cessar-fogo.

Questionado sobre o termo "internacionalização", seu porta-voz, Stéphane Dujarric, apontou que isso significa "mais países envolvidos" no conflito, sem citar nenhum especificamente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não esclareceu nesta quarta-feira as dúvidas sobre a possibilidade de que os Estados Unidos se juntem a Israel e realizem ataques contra o Irã.

"O secretário-geral tem muita clareza de que todos os ataques militares devem cessar já" e que é necessário "evitar a todo custo" um conflito mais amplo, acrescentou o porta-voz.

Guterres também condenou "a trágica e desnecessária perda de vidas humanas, os civis feridos e os danos a residências e infraestruturas civis críticas".

A diplomacia continua sendo a melhor e única forma de lidar com as preocupações relacionadas ao programa nuclear iraniano e com as "ameaças à paz e à segurança internacionais", disse.

