Grupos hoteleiros Hilton e Marriott anunciam planos de expansão na África

JOHANNESBURGO (Reuters) - As cadeias hoteleiras americanas Hilton e Marriott anunciaram iniciativas de expansão na África para aproveitar o rápido crescimento do turismo no continente.

O aumento das viagens de negócios e de lazer no continente tornou-o cada vez mais atraente para as empresas multinacionais, e a Hilton disse nesta quarta-feira que planeja mais do que triplicar seu portfólio africano para mais de 160 hotéis.

A empresa planeja entrar em Angola, Gana e Benin pela primeira vez, ao mesmo tempo em que retorna a Madagascar e à Tanzânia, segundo o comunicado, sem dar um prazo específico para os planos de expansão.

Já o grupo Marriott espera acrescentar 50 propriedades até 2027, informou nesta quarta-feira. Isso incluirá a entrada em cinco novos países: Cabo Verde, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Madagascar e Mauritânia.

O atual portfólio africano do grupo abrange cerca de 150 propriedades e 26.000 quartos em 20 países e 22 marcas.

As chegadas internacionais ao continente aumentaram 9% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2025, segundo a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, 16% acima do mesmo período pré-pandemia de 2019.

Esse impulso está se traduzindo em impacto econômico. O turismo é responsável por entre 3% e 7% do produto interno bruto em países como Quênia, Marrocos e África do Sul, e até 15% em economias com grande volume de turismo, como a Namíbia, segundo o Banco Mundial e estatísticas nacionais.

(Reportagem de Colleen Goko)