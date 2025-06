'Hidratação potente': testamos o creme para área dos olhos da Hada Labo

O creme Gokujyun Premium Eye Care, da Hada Labo, tem causado hype nas redes sociais pela promessa de combater as linhas finas e o ressecamento da pele ao redor dos olhos. Vídeos no TikTok e no YouTube, por exemplo, são unânimes ao falar sobre o efeito hidratantedo produto.

Mas será que é tudo isso? Eu, que buscava uma fórmula potente para recuperar a elasticidade da pele e minimizar as marcas de expressão, usei o hidratante por seis meses. Confira minhas impressões a seguir:

O que eu gostei

Praticidade. O produto vem em uma embalagem em formato de bisnaga, o que deixa a aplicação prática. É possível passar o creme primeiramente nos dedos e depois no rosto ou, ainda, diretamente na área a ser tratada.

Textura. Ele é mais denso que outros cremes para os olhos, mas não prejudica a aplicação e ainda espalha facilmente.

Fórmula. Dentre os ingredientes presentes no Gokujyun Premium Eye Care está o esqualano, que é um óleo natural com antioxidantes. O produto promete proteger a pele contra agressões e, associado com o ácido hialurônico, evita a perda de água das células.

Efeito lifting. Outro ingrediente presente no produto é o polissacarídeo Pullulan, ativo natural que forma uma espécie de filme e promove um efeito tensor leve. Para mim, a sensação apareceu de forma sútil.

Rendimento. Apesar de o creme não ser dos mais baratos, ele rende muito. Basta pouco produto para conseguir uma boa aplicação por vez.

Não tem cheiro. Para quem, assim como eu, tem alergia com certa frequência, a fórmula pode agradar, já que é livre de fragrâncias.

Gokujyun Premium Eye Care tem textura densa, mas que espalha facilmente Imagem: Juliana Vaz/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Não é um produto para tratar olheiras. O creme é um potente hidratante, mas ele não tem como função clarear o aspecto escuro ao redor dos olhos.

Absorção prolongada. Embora esse seja um dos benefícios, senti que deixou um certo brilho e, na minha pele, pesou um pouco quando usei com o corretivo. Por isso, preferi aplicar sempre à noite.

O que mudou para mim

Gokujyun Premium Eye Care é prático de aplicar Imagem: Juliana Vaz/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O Gokujyun Premium Eye Care é, de fato, muito potente e deu um boost de hidratação já na primeira aplicação. Eu faço muita atividade física externa, então, apliquei de manhã e à noite nos dias em que fiquei mais exposta ao vento e ao sol. Senti que a fórmula densa do produto ajuda a recuperar a hidratação perdida. Quanto às linhas finas, não senti grande diferença, mas percebi que a pele ficou com mais viço.

Para quem vale a pena

O produto pode ser uma opção para quem tem a pele seca e quer aumentar a hidratação ao redor dos olhos. Dá para sentir diferença logo nas primeiras aplicações.

Também pode valer a pena para quem busca produtos clean beauty, já que a fórmula é livre de óleo mineral, corantes e parabenos.

Outra vantagem é que, apesar de não ser um dos produtos mais baratos do mercado, a embalagem de 20 gramas rende bastante, com pouco produto sendo suficiente para cobrir toda a área dos olhos.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.