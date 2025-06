Tempestade Erick se torna furacão no Pacífico e ameaça costa do México

Aida Pelaez-Fernandez, na Cidade do México

O Erick se fortaleceu e se tornou um furacão de categoria 1 na costa do Pacífico do México e pode se intensificar e se tornar um grande furacão antes de atingir a costa, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Espera-se que o Erick seja o primeiro furacão a atingir o México nesta temporada, e trará "inundações repentinas com risco de morte para partes do sul do México na noite de hoje e na quinta-feira", disse o NHC em um relatório.

"Espera-se um rápido fortalecimento hoje, e o Erick pode atingir a força de um grande furacão quando se aproximar da costa do sul do México", alertou o centro.

Com ventos máximos sustentados de 120 km/h, o Erick está se movendo para noroeste a quase 11 km/h.

"O Erick pode se transformar em um furacão de categoria 2 nos primeiros minutos de quinta-feira e pode atingir a costa entre Oaxaca e Guerrero durante o dia", disse a chefe da agência de proteção civil do México, Laura Velázquez, em uma coletiva de imprensa presidencial.

Ambos os Estados iniciaram o planejamento de emergência, tomaram medidas preventivas com as autoridades locais e ativaram mais de 500 abrigos temporários, acrescentou ela.

As autoridades mexicanas também fornecerão atendimento e retirada para os turistas na área, que tem praias populares e cidades turísticas como Acapulco.

Durante sua coletiva de imprensa pela manhã, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu aos moradores que permaneçam em casa e se mudem para abrigos se estiverem em áreas propensas a inundações.

A Comissão Nacional de Águas do México, Conágua, disse em um comunicado que as chuvas em Oaxaca e Guerrero podem causar deslizamentos de terra e inundações.