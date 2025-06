Francisco Turra é reconduzido à presidência do CA da Aprobio

São Paulo, 18 - A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) informou em comunicado que Francisco Turra, atual presidente do Conselho de Administração da Associação e ex-ministro da Agricultura, foi reconduzido ao cargo pelo próximo biênio. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada na segunda-feira, 16, informou a entidade em comunicado.Além de Turra, que iniciará seu terceiro mandato na entidade, o executivo Alberto Borges continuará na vice-presidência do colegiado. Os demais diretores também permanecem nos Conselhos de Administração e Fiscal.Francisco Turra disse no comunicado que "estar na liderança desta associação, que completa 14 anos de história bem-sucedida em defesa da transição energética, é muito importante porque vivemos um processo de consolidação com o necessário aumento da mistura de biodiesel para 15%". O setor espera que seja cumprido o estabelecido no Combustível do Futuro em relação à progressão da mistura para dar segurança jurídica aos investimentos previstos.