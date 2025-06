França prevê desaceleração de seu crescimento econômico a 0,6% em 2025

A atividade econômica da França desacelerará em 2025, com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,6%, após 1,1% em 2024, em um contexto de restrições orçamentárias e incertezas econômicas, informou o instituto oficial de estatísticas nesta quarta-feira (18).

"A zona do euro, lentamente, sai de sua letargia, apesar da inversão das tendências no comércio mundial", com uma recuperação do investimento em particular, mas a economia francesa não parece evoluir no mesmo ritmo que o restante do continente, destacou o Instituto Nacional de Estatística (INSEE) em um relatório.

"Enquanto em 2023 e 2024 a atividade francesa havia resistido razoavelmente bem (...) em comparação com outros países europeus, os motores franceses estão perdendo força atualmente", explicou.

A previsão do INSEE é inferior à do governo, que aposta em um crescimento de 0,7%.

Após um aumento de 0,1% no primeiro trimestre, o organismo público prevê um aumento de 0,2% do PIB em cada um dos três trimestres seguintes.

