França planeja lançar 'iniciativa' europeia para interromper conflito entre Israel e Irã

A França e outros países europeus planejam apresentar uma solução negociada para o conflito entre Israel e Irã, informou nesta quarta-feira (18) o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron.

Durante reunião do Conselho de Segurança Nacional da França, Macron pediu ao chanceler Jean-Noël Barrot que elabore, nos próximos dias, "uma iniciativa, com os aliados europeus mais próximos, para propor uma solução negociada exigente, para pôr fim ao conflito", indicou o Palácio do Eliseu, sem fornecer mais detalhes.

Barrot mantém contato regular com seus pares alemão e britânico desde que Israel lançou seu ataque maciço contra o Irã na sexta-feira.

Os três países participaram de conversas que, em 2015, levaram ao acordo JCPOA sobre o programa nuclear iraniano, firmado entre Teerã e o P5+1 (Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido, mais Alemanha) e destinado a limitar as atividades nucleares da República Islâmica em troca de um levantamento das sanções.

Os Estados Unidos se retiraram do acordo durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, por iniciativa do magnata republicano.

Nesta quarta, Macron também instou Israel a deixar de bombardear alvos no Irã que não estejam vinculados às atividades nucleares ou com a fabricação de mísseis balísticos.

O presidente francês "manifestou sua preocupação pela escalada atual, com bombardeios israelenses direcionados cada vez mais contra alvos sem nenhuma relação com o programa nuclear e balístico iraniano, e um número crescente de vítimas civis em Irã e Israel", indicou a fonte.

Macron disse que é "necessário cessar urgentemente essas operações militares, que representam uma ameaça importante à segurança regional".

O presidente também pediu ao ministro das Relações Exteriores que implemente medidas para ajudar os cidadãos franceses que desejem sair de Israel ou Irã por causa do conflito, acrescentou a Presidência francesa.

