Fluxo cambial total em junho, até o dia 13, é positivo em US$ 345 milhões, afirma BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 345 milhões em junho, até a última sexta-feira, 13, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (18). O canal financeiro teve saída líquida de US$ 640 milhões. O canal comercial, entrada de US$ 985 milhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 21,336 bilhões e vendas de US$ 21,977 bilhões. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 9,009 bilhões e exportações de US$ 9,994 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,981 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,799 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 6,214 bilhões em outras operações.

Acumulado

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 9,995 bilhões em 2025, até o dia 13 de junho, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 32,788 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 22,793 bilhões.

O segmento financeiro tem compras de US$ 257,639 bilhões e vendas de US$ 290,427 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 104,246 bilhões e exportações de US$ 127,039 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 15,063 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 33,768 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 78,208 bilhões em outras operações.