Maquiagem, líder e filhos: entenda congregação de 'freira' que já foi miss

Conhecida como irmã Eva, a ex-miss Kamila Cardoso, 21, que viralizou nas redes sociais, não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Ela integra a Sancta Dei Genitrix, uma comunidade religiosa independente registrada como Igreja Católica Ortodoxa Siriana Renovada.

O que aconteceu

Não há qualquer relação entre a congregação e a Igreja Católica. "A comunidade citada não possui vínculo/comunhão com a Igreja Católica. Trata-se de uma instituição independente", afirmou a Arquidiocese de Brasília. A reportagem também procurou a representação oficial da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil, mas não obteve resposta.

Sede é em Brasília. Fundada em 2001, conforme registro na Receita Federal sob o CNPJ 04.554.281/0001-85, a comunidade Sancta Dei Genitrix tem sede em Brasília e é comandada por José Ribamar R. Dias, figura central na estrutura da comunidade.

Celibato não é obrigatório. Embora o celibato seja obrigatório para os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, esse não é o caso em algumas tradições do cristianismo oriental, onde sacerdotes casados são permitidos.

Padres podem se casar, mas irmãs não. Segundo Irmã Eva, os líderes religiosos de sua congregação podem se casar se quiserem. Já as irmãs devem permanecer solteiras. "Os nossos padres podem se casar, mas nós não, por causa dos votos que fizemos", diz ela à reportagem. Aquelas que optam por formar família seguem outro caminho dentro da congregação e são conhecidas como "oblatas".

A congregação Sancta Dei Genitrix tem sede em Brasília e é comandada por José Ribamar R. Dias, figura central na estrutura da comunidade Imagem: @servasdemariasantissima/Reprodução

Irmãs podem ter filhos antes de entrarem na comunidade. As irmãs da congregação fazem votos de castidade, pobreza e obediência, mas algumas delas tiveram filhos antes de ingressarem na comunidade, algo incomum na Igreja Católica. "Temos uma irmã que tem um filho que, inclusive, é padre da nossa congregação", afirma Irmã Eva.

Irmãs da congregação Sancta Dei Genetrix não se consideram freiras. "Somos irmãs consagradas, não freiras", diz Eva. Embora se apresentem com vestes religiosas tradicionais, os membros da congregação não fazem parte do clero reconhecido pelas autoridades eclesiais católicas.

Grupos que se apropriam de símbolos católicos são comuns. Para Wagner Sanchez, vice-coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC-SP, esse caso revela um fenômeno comum no Brasil: o surgimento de grupos religiosos que usam símbolos e linguagem da tradição católica, mas atuam fora da estrutura oficial. "Há muitas igrejas que se apresentam como 'católicas' ou 'ortodoxas', mas que não têm ligação com a Igreja Católica Apostólica Romana nem com os patriarcados ortodoxos reconhecidos."

Frequente entre ex-padres. Segundo o pesquisador, que também é doutor em ciências sociais pela PUC-SP, esse tipo de iniciativa é frequente entre ex-padres que abandonaram a Igreja Católica — não há informações se o líder da congregação chegou a integrar o clero.

Culto ao líder, maquiagem e rituais híbridos

Irmã Eva, 21, e Irmã Renata, 44, a madre da congregação Sancta Dei Genetrix Imagem: @servasdemariasantissima/Reprodução

Líder é chamado de mestre. A congregação é composta por cerca de 70 membros, entre homens e mulheres, que chamam seu líder religioso de mestre. No início de maio, uma publicação no perfil da comunidade afirma que José Ribamar Dias é "a pessoa que dá sentido" à vida das irmãs. Em vídeos compartilhados pelo líder, é possível ver fiéis se aglomerando para tocar suas vestes e beijá-lo durante celebrações.

Práticas que destoam das tradições orientais. Enquanto as celebrações nas igrejas de tradição síria costumam ser em aramaico e seguem ritos antigos, os vídeos mostram que os cultos da Sancta Dei Genitrix são em português, com músicas da Renovação Carismática Católica, como canções do Padre Marcelo Rossi. Também há hinos protestantes. "Esse tipo de música e de roupas litúrgicas atrai muita gente da Igreja Católica, sobretudo pessoas que buscam a espiritualidade carismática", avalia Sanchez.

Visual e maquiagem. O visual das religiosas também constrasta com os costumes das freiras ortodoxas, conhecidas pela austeridade na aparência. Já as integrantes da Sancta Dei Genetrix usam maquiagem. "Quando eu tinha vida mundana, me arrumava para ir à casa das amigas, para ir no shopping, só porque fiz os votos, vou deixar de me arrumar? Eu ainda me amo, e amo ainda mais Jesus, me arrumo para ele", afirma irmã Eva. Segundo ela, o uso de maquiagem é permitido pela madre superiora, Irmã Renata, que também confecciona as roupas das integrantes.

Eva conta que idade das irmãs foi um dos motivos que mais lhe atraíram quando ela conheceu a congregação. "Nossa mais velha tem 85 e a mais nova tem 18 anos, a maioria é bem jovem. Nosso modo de viver e de conversar é parecido, a gente se entende", diz ela.

Acolhimento veio do líder. A ex-miss afirma que a decisão de entrar para a congregação não teve apoio da mãe, que é católica apostólica romana. O acolhimento veio do "padre Ribamar", como os fiéis se referem ao seu líder. "É a pessoa que eu posso contar para tudo, não só eu, mas todos da nossa congregação, a gente sente um amor muito grande por ele".

Segundo Irmã Eva, a congregação reúne mulheres de várias idades, mas a maioria é formada por jovens Imagem: @servasdemariasantissima/Reprodução

Irmã Eva diz ter entrado para a congregação em 2020, aos 16 anos. Ela mora na Chácara da Gruta de Nossa Senhora do Sol Nascente, em Brasília, onde a congregação desenvolve projetos sociais. "Nossa chácara é dividida. Tem a parte das irmãs, somos em 18, cada uma tem sua casinha, normalmente moram três irmãs juntas, eu moro com outras duas irmãs, por exemplo. Aí tem a parte dos irmãos, e também tem a parte das pessoas que têm família", explica ela.

Congregação afirma se manter por meio de doações e da venda de artigos religiosos. Parte dos recursos é destinada a projetos sociais, como a distribuição de cestas básicas. Segundo Eva, a comunidade ainda produz parte de seus alimentos, com hortas próprias, criação de peixes e gado, além da fabricação de produtos como leite e queijo.

Catolicismo romano, ortodoxo e igrejas independentes

Igreja Ortodoxa Síria integra o grupo das Igrejas Orientais Ortodoxas. Elas se separaram da Igreja Católica no século 5, após o Concílio de Calcedônia (451 d.C.). "Não estar em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana significa que elas não têm a mesma cabeça, ou seja, o mesmo chefe, que seria o papa", explica Rodrigo Coppe, chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas.

Igreja Católica Apostólica Romana é maior denominação cristã do mundo. A sede é no Vaticano e a liderança é o papa, considerado o sucessor direto de São Pedro. Possui uma estrutura hierárquica centralizada, com bispos, padres e religiosos em comunhão direta com Roma.

Já nas igrejas ortodoxas, a liderança espiritual está dividida entre diferentes patriarcados. A Igreja Ortodoxa Síria, por exemplo, segue a autoridade do Patriarcado Ortodoxo de Antioquia, com sede em Damasco. Já outras igrejas ortodoxas, como a Igreja Ortodoxa Grega, estão sob jurisdição do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla (atualmente Istambul, na Turquia).

Comunidades independentes, por sua vez, são consideradas "igrejas autocéfalas não reconhecidas". Muitas vezes, usam simbologias católicas e ortodoxas, mas não se subordinam a nenhuma autoridade central. Sanchez observa que, embora legalmente livres para exercer a fé, comunidades como essa podem gerar confusão entre os fiéis, especialmente quando elas não especificam que seguem uma doutrina própria.