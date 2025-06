EUA sanciona 'El Mencho' e outros líderes do cartel Jalisco Nueva Generación

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (18) sanções contra vários líderes do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluindo seu fundador Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", suspeito de assassinar uma influenciadora mexicana durante uma transmissão ao vivo.

O CJNG é um cartel mexicano que "utiliza o assassinato como tática para intimidar seus rivais, até mesmo enviar mensagens a outros cartéis através dos assassinatos seletivos de mulheres", afirma o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Além do tráfico de drogas, a organização é acusada de roubo de combustível, tráfico de migrantes e corrupção.

Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a recente descoberta de um campo de recrutamento do cartel, o rancho Izaguirre em Jalisco (centro-oeste), "ressalta os métodos brutais" da organização. Além disso, o "reinado de terror" do "CJNG no México e seu tráfico de fentanil para os Estados Unidos destruíram inúmeras vidas inocentes", acrescentou.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou o líder do CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", sob cuja liderança o cartel "assassinou rivais, policiais mexicanos, juízes e outros funcionários governamentais", acusa Washington.

Também tem como alvo seu genro Julio Alberto Castillo Rodriguez, considerado seu possível sucessor, e Gonzalo Mendoza Gaytan.

O rancho Izaguirre, descoberto em março, era supostamente administrado por Mendoza, "que ordenou a seus tenentes que treinassem novos recrutas da CJNG e matassem aqueles que desobedecessem às instruções", informou o Tesouro.

Audias Flores Silva, outro sancionado, é um comandante regional do CJNG que controla áreas nos estados mexicanos de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco e Michoacán.

O último é Ricardo Ruiz Velasco, "próximo a 'El Mencho' e afiliado a uma unidade de forças especiais do CJNG", um cartel declarado uma organização "terrorista" global por Washington. Ele também foi encarregado da comunicação e propaganda do cartel.

Ruiz foi recentemente identificado como o principal suspeito "no feminicídio de sua suposta parceira", a influenciadora mexicana Valeria Márquez, que foi morta enquanto fazia uma transmissão ao vivo.

Como resultado das sanções, todos os bens e propriedades dos sancionados que estão nos EUA ou na posse ou controle de americanos estão bloqueados.

