EUA ganharam mais de 1.000 novos milionários por dia no ano passado, aponta relatório do UBS

ZURIQUE (Reuters) - A riqueza cresceu de forma desproporcionalmente rápida no ano passado nos Estados Unidos, onde mais de 379.000 pessoas se tornaram novas milionárias em dólares, mais de 1.000 por dia, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira.

O patrimônio líquido das pessoas físicas aumentou 4,6% em todo o mundo, impulsionado por um dólar estável e mercados financeiros positivos, segundo o Relatório sobre Riqueza Global 2025 do UBS. Os Estados Unidos responderam por quase 40% dos milionários globais em 2024.

Em 2023, a Europa, o Oriente Médio e a África lideraram uma recuperação da riqueza global após declínio em 2022.

A Grande China - que o relatório definiu como a China continental, Hong Kong e Taiwan - liderou no ano passado em indivíduos com um patrimônio líquido de US$100.000 a US$ 1 milhão, representando 28,2%, seguida pela Europa Ocidental com 25,4% e América do Norte com 20,9%.

No entanto, a maioria das pessoas em todo o mundo estava abaixo desse limite, com mais de 80% dos adultos da amostra do UBS tendo um patrimônio líquido inferior a US$100.000. No geral, cerca de 1,6% registraram patrimônio líquido de US$1 milhão ou mais, segundo o relatório.

Nos próximos cinco anos, o banco suíço projeta que a riqueza média por adulto crescerá ainda mais, liderada pelos Estados Unidos e, em menor escala, pela Grande China.

(Reportagem de Ariane Luthi)