Erupção de Vulcão na Indonésia causa cancelamento de voos para Bali; população deve evitar arredores

Diversas companhias aéreas que operam viagens para a Indonésia foram obrigadas a cancelar voos nesta quarta-feira (18), depois que o vulcão Lewotobi Laki-Laki, localizado na ilha de Flores, a leste de Bali, o entrou em erupção na tarde de terça-feira (17). Moradores e turistas foram orientados a evitar a região.

O chefe da agência de geologia Muhammad Wafid pediu aos moradores e turistas que evitem realizar qualquer atividade a menos de menos 8 km da cratera do vulcão, alertando para a possibilidade de inundações perigosas, formadas de lama ou detritos de materiais vulcânicos, em caso da ocorrência de chuvas fortes, especialmente em comunidades próximas a rios. Os moradores também foram orientados a usar máscaras faciais para se proteger das cinzas vulcânicas.

O vulcão Lewotobi Laki-Laki, que está localizado a 1.703 metros acima do nível do mar, entrou em erupção às 17h35 pelo horário local na terça-feira, (18h35 de segunda-feira em Brasília) informou a agência de vulcanologia em um comunicado.

Após a erupção, as autoridades elevaram o alerta de desastre da Indonésia para o mais alto patamar de um sistema de quatro níveis. "A altura da coluna de erupção foi observada a aproximadamente 10.000 metros acima do cume, sendo de cor cinza, com forte intensidade", afirmou a agência.

Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.

Voos cancelados

Ao expelir uma colossal coluna de cinzas, a erupção do vulcão forçou o cancelamento de dezenas de voos com partida e chegada em Bali. A Virgin Australia confirmou que alguns voos entre Brisbane, Melbourne e Bali foram cancelados nesta quarta-feira devido à erupção.

A Jetstar cancelou quatro voos da Austrália para Bali, esta manhã. Já a companhia Qantas afirmou estar "acompanhando de perto" a situação, com voos programados para partirem no final da tarde.

A Air New Zealand cancelou dois voos entre Bali e Aukland, na quarta-feira, e também informa que "continuará monitorando de perto" a nuvem de fumaça e cinzas vulcânicas. "A segurança é sempre a nossa prioridade e só operaremos com destino e partida de Denpasar [capital] quando for seguro voar", afirmou a companhia aérea.

A Air India, a TigerAir de Singapura e a Juneyao Airlines da China também cancelaram voos "devido ao vulcão", conforme informou o site do Aeroporto Internacional de Bali. Vários voos domésticos da AirAsia com destino a Labuan Bajo, em Flores, também foram cancelados.

"Ngurah Rai [principal aeroporto de Bali] ainda está operando normalmente, mas depende do horário dos voos. Alguns foram cancelados devido ao vulcão. Depende da rota e também da companhia aérea", disse à AFP um agente de atendimento ao cliente do aeroporto de Bali, que não quis se identificar.

Em um comunicado na noite de terça-feira, o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, disse que pelo menos um vilarejo teve de ser evacuado, sem fornecer números. Cinzas foram relatadas também em várias localidades fora da zona de exclusão de circulação.

O porta-voz pediu aos moradores ao redor do vulcão que "evacuem para locais seguros", uma vez que tremores ainda estavam sendo sentidos, o que indicava atividade vulcânica.

Erupções são comuns

O vulcão Lewotobi Laki-Laki entrou em erupção várias vezes em novembro, matando nove pessoas e forçando milhares a evacuarem suas casas, além de causar o cancelamento de dezenas de voos internacionais para Bali.

Localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, a Indonésia sofre com atividades sísmicas e vulcânicas frequentes.

(Com AFP)