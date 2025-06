Embraer anuncia pedido de 60 aviões para SkyWest

A Embraer anunciou, nesta quarta-feira (18), um pedido confirmado de 60 aviões E-Jet E175 para a companhia aérea regional americana SkyWest, uma encomenda avaliada em 3,6 bilhões de dólares (19,8 bilhões de reais).

O pedido, que será entregue em 2027, inclui direitos de compra para 50 aviões adicionais, informou a empresa brasileira em um comunicado divulgado no terceiro dia do Salão de Bourget, o principal evento aeroespacial do mundo.

"Estamos felizes em continuar nossa relação de longa data com a SkyWest Airlines graças a este pedido importante. O avião E175 é a pedra angular da aviação regional na América do Norte", declarou Arjan Meijer, presidente-executivo da divisão de aviação comercial da Embraer.

A SkyWest é a maior operadora do E175, com 263 aviões deste modelo.

