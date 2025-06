Driussi, do River Plate, sofre lesão no tornozelo e está fora da Copa de Clubes

O atacante Sebastián Driussi, titular do River Plate, não jogará mais a Copa do Mundo de Clubes, confirmou uma fonte do clube argentino nesta quarta-feira (18).

O jogador de 29 anos sofreu uma torção no tornozelo e está fora da competição, segundo a fonte, que confirmou à AFP as informações que circularam na imprensa argentina.

Segundo o jornal Olé, Driussi teve uma "torção severa do ligamento interno do tornozelo esquerdo" e ficará afastado por um período de um a dois meses.

A lesão pode inclusive tirá-lo das oitavas de final da Copa Libertadores, que serão disputadas entre 12 e 21 de agosto. O River Plate enfrentará o Libertad do Paraguai.

Driussi se machucou ao marcar o segundo gol dos 'Millonarios' na vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Red Diamonds do Japão, pelo Grupo E da Copa de Clubes.

Ele deixou o campo no Lumen Field, em Seattle, mancando e auxiliado pelos médicos do River.

A perda de Driussi será uma dor de cabeça para o técnico Marcelo Gallardo montar o ataque, já que o único jogador experiente para substituí-lo é o colombiano Miguel Borja (ex-Palmeiras e Grêmio).

O River Plate lidera o Grupo E e fará seu segundo jogo na Copa de Clubes contra o Monterrey do México, em Pasadena (Califórnia).

Na primeira rodada, os mexicanos empataram em 1 a 1 com a Inter de Milão no estádio Rose Bowl.

raa/cl/cb/dd

