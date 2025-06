Crescente Vermelho iraniano diz que Israel bombardeou arredores de seu prédio em Teerã

O Crescente Vermelho iraniano afirmou nesta quarta-feira (18) que Israel realizou um bombardeio perto de seu edifício em Teerã, a capital, no sexto dia de guerra entre os arqui-inimigos, embora tenha especificado que o ataque não parecia ser direcionado contra essa organização.

Em um comunicado publicado em seu canal no Telegram, o organismo indicou que houve "um ataque do regime sionista perto do edifício da Paz do Crescente Vermelho".

© Agence France-Presse