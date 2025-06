CORREÇÃO-Totvs foca desenvolvimento de IA para pequenas e médias empresas

(No texto da véspera, corrige 1º e 2º parágrafos para esclarecer que valor de R$100 mi a R$2 bi se refere à classificação de pequenas e médias empresas, e não perspectiva de receita potencial)

SÃO PAULO (Reuters) - A maior empresa de software do Brasil, Totvs, anunciou nesta terça-feira sua estratégia para o desenvolvimento de produtos com recursos de inteligência artificial, citando que o foco da companhia está nas pequenas e médias empresas, aquelas que têm uma receita anual de entre R$100 milhões e R$2 bilhões.

A companhia, que vem sendo cobrada pelo mercado para esclarecer sua estratégia na área de inteligência artificial, afirmou em apresentação que tem como objetivo aumentar sua relevância dentro da carteira de 15 mil clientes.

O anúncio da estratégia da empresa vem depois que em fevereiro o presidente-executivo, Dennis Herszkowicz, afirmou que a empresa via uma oportunidade "incalculável" na tecnologia de IA. Na ocasião, o executivo disse que a empresa estava caminhando a "passos bem largos" para "estabelecer uma visão muito clara do que seremos e não seremos do ponto de vista de IA".

Na apresentação, a empresa citou oportunidades nas áreas de softwares corporativos ERP e RH, computação em nuvem e o que chamou de "inteligência de dados" para integração de plataformas, em paralelo com oportunidades de vendas de produtos complementares na base de clientes já estabelecida, o chamado "cross sell".