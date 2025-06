Corpus Christi em SP tem rodízio suspenso e serviços com horários alterados

O dia de Corpus Christi, celebrado neste ano nesta quinta-feira, 19, não é feriado nacional, mas, sim, ponto facultativo de abrangência nacional. No calendário nacional, a data religiosa consta como ponto facultativo. Desta forma, cabe aos Estados e municípios decidirem se aderem ou não. Em São Paulo, assim como em outras cidades brasileiras, alguns serviços terão alteração no horário de funcionamento.

Rodízio de veículos

Na quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, o rodízio e as demais restrições não vigoram conforme previsão legal. O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira, 20, em razão do feriado prolongado de Corpus Christi.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo desta sexta-feira:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus. Já nesta quinta-feira, o uso das faixas exclusivas funciona como aos domingos.

A Ciclofaixa de Lazer será ativada na quinta-feira e no domingo, 22. "Entretanto, em razão dos eventos programados para esses dias (Marcha para Jesus e Parada LGBT+) haverá trechos que não serão montados", afirma a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira, dia dedicado ao Corpus Christi. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED.

Na sexta-feira, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo estarão fechados nesta quinta-feira. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira, com agendamento prévio obrigatório.

Saúde

Algumas unidades de saúde da capital paulista estarão com funcionamento alterado.

Entre outros equipamentos, funcionarão as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, sendo que, nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, covid-19 e multivacinação. No sábado, os serviços funcionarão normalmente.

Já as AMAs Especialidades (AMAs-E), os Serviços de Cuidados Continuados Integrados (CCIs), os Centros de Exames da Mulher (CEMs) e os Centros de Cuidados Odontológicos (CCO) fecham na quinta-feira de feriado e abrem na sexta-feira e no sábado, 21.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h;

- AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

- Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI);

- Estação Prevenção Jorge Beloqui (Estação República do Metrô);

- CTA da Cidade (unidade móvel);

- Canal de teleatendimento SPrEP;

- AMAs Especialidades (AMAs-E) - fecham no dia 19 e abrem no dia 20 e 21;

- Serviços de Cuidados Continuados Integrados (CCIs) - fecham no dia 19 e abrem no dia 20 e 21;

- Centros de Exames da Mulher (CEMs) - fecham no dia 19 e abrem no dia 20 e 21;

- Centros de Cuidados Odontológicos (CCOs) - fecham no dia 19 e abrem no dia 20 e 21.

Hospitais veterinários públicos

As unidades Leste e Sul estarão abertas durante todo o feriado e fim de semana em horário normal, das 7h às 17h, para atendimento a urgências e emergências.

A unidade Norte fecha na quinta-feira e reabre na sexta-feira. Permanece fechada no sábado e domingo. Já a unidade Oeste segue fechada no feriado e fim de semana.

Lazer

O Minhocão estará liberado para atividades na quinta-feira, sábado e domingo.

Os parques, Centros Esportivos e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) terão uma programação cultural e esportiva para a população durante o feriado. Clique aqui para mais informações.