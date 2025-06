COP30 abre edital para organizações interessadas em pavilhões na Blue Zone

A menos de cinco meses da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, os preparativos para a conferência climática da ONU avançam com a abertura do edital de Manifestação de Interesse (EOI) destinado a organizações interessadas em montar pavilhões e escritórios na chamada Blue Zone, área oficial onde ocorrem as negociações entre os países membros da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

O prazo para envio das propostas vai até o dia 2 de julho. Apenas os países signatários da UNFCCC e organizações formalmente reconhecidas como observadoras poderão apresentar propostas.

A estrutura da COP30 foi pensada com foco em sustentabilidade, integração e inclusão. De acordo com comunicado oficial, a Blue Zone ocupará cerca de 160 mil metros quadrados de área funcional, dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m² no Parque da Cidade, em Belém. Segundo Valter Correia, secretário extraordinário da COP30, o espaço oferecerá "a estrutura necessária para que as delegações desenvolvam seus trabalhos e apresentem a agenda de seus países durante a conferência".

A expectativa é que entre 100 e 150 pavilhões sejam instalados, além de mais de 25 mil metros quadrados dedicados a escritórios das delegações internacionais.

As organizações interessadas poderão escolher entre três pacotes modulares de participação: Bronze, Silver e Gold. Todos incluem infraestrutura básica, como piso, iluminação, mobiliário e fornecimento de eletricidade. Também será possível contratar serviços adicionais, como equipamentos audiovisuais, buffet, limpeza e suporte logístico, diretamente no portal oficial da COP30.

O processo de manifestação de interesse é feito online por este formulário eletrônico.