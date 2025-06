12 políticos brasileiros que estavam em Israel aterrissam em Natal

A comitiva de 12 autoridades brasileiras que estavam em Israel —incluindo prefeitos, secretários e parlamentares— chegou ao Brasil na manhã de hoje.

O que aconteceu

Prefeitos aterrissaram em Natal às 10h. Eles saíram de Israel de ônibus na segunda-feira em direção à Jordânia, após negociações do grupo com a interlocução do senador Carlos Viana (Podemos-MG), o Ministério das Relações Exteriores e a embaixada de Israel em Brasília. Depois, foram para a Arábia Saudita, de onde o voo partiu.

Grupo fez duas paradas, em Mallorca (Espanha) e na Ilha do Sal (Cabo Verde). As paradas foram para descanso dos pilotos e da comitiva. O voo da Ilha do Sal para Natal durou cerca de três horas. Da capital potiguar, os políticos seguiram para suas cidades de origem.

Veja a lista de políticos brasileiros que chegaram hoje:

Álvaro Damião (União) - prefeito de Belo Horizonte

Cícero de Lucena (PP) - prefeito de João Pessoa

Welberth Porto (Cidadania) - prefeito de Macaé (RJ)

Johnny Maycon (PL) - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Claudia da Silva (Avante) - vice-prefeita de Goiânia

Janete Aparecida (Avante) - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Flávio Guimarães (PSD) - vereador do Rio de Janeiro

Márcio Lobato - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Francisco Vagner - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Davi de Matos - chefe executivo do Civitas (Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro)

Francisco Nélio - tesoureiro da CNM (Confederação Nacional de Municípios)

O transporte foi organizado após três dias de espaço aéreo fechado em Israel. Embora a FAB (Força Aérea Brasileira) tenha se colocado de prontidão para providenciar a vinda do grupo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, optou por alugar uma aeronave particular. Do Brasil, seu filho, o deputado Mersinho Lucena (PP-PB), organizou o transporte. Ele foi o responsável também pelo deslocamento do grupo por via terrestre entre a Jordânia e a Arábia Saudita.

A chegada foi comemorada pelo grupo. "Depois de 51 horas de itinerário, pousamos em solo brasileiro", compartilhou o prefeito de Macaé, Welberth Viana, no Instagram. "Vivemos dias de angústia profunda e incertezas", publicou Johny Maycon prefeito de Nova Friburgo, que filmou o momento da aterrissagem em meio a palmas da comitiva.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Desde sexta-feira, 585 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, as mortes incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear. Os dados são da ONG americana Human Rights Activists.

15.jun.2025 - Prédio fica totalmente destruído após ataque de míssil do Irã em Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters

Na manhã de ontem, fortes explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. A Guarda Revolucionária anunciou a "nona salva de ataques combinados de drones e mísseis"

Durante o ataque de ontem, o Irã afirmou ter usado um míssil inédito. Um porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que o país utilizou um míssil totalmente novo, segundo informações da agência de notícias Fars.

Israel também fez novos ataques ao Irã. Segundo o exército, foram atingidas "dezenas de infraestruturas de armazenamento e lançamento de mísseis terra-terra", assim como lançadores de mísseis terra-ar e depósitos de drones no oeste do Irã.

Estados Unidos mobilizaram caças e porta-aviões para o Oriente Médio. O envio do material bélico aconteceu no dia em que Donald Trump pediu a rendição incondicional do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e afirmou que sabe o paradeiro dele.