Com gol de Sergio Ramos, Monterrey empata com Inter de Milão (1-1) na Copa de Clubes

Com um gol do veterano Sergio Ramos, o mexicano Monterrey empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão nesta terça-feira (18), em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, no emblemático estádio Rose Bowl, em Pasadena (leste de Los Angeles).

O espanhol de 39 anos colocou os 'Rayados' na frente com um de seus gols de cabeça característicos aos 25 minutos, e o argentino Lautaro Martínez empatou aos 42. Com esse resultado o River Plate, que mais cedo derrotou o japonês Urawa Red Diamonds (3-1), é o líder isolado do Grupo E.

O empate é mais um balde de água fria para a Inter, que foi humilhada perdendo por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões, há duas semanas, pelo Paris Saint-Germain.

O Monterrey poderia até ter conquistado os três pontos mas o chute espetacular do espanhol Sergio Canales acertou a trave aos 64 minutos.

O romeno Cristian Chivu, novo técnico da Inter, fez quatro mudanças em relação ao desastre de Munique, deixando o francês Marcus Thuram no banco.

"Sabíamos que o adversário seria difícil, mas acho que fizemos uma boa partida, com muita intensidade", disse Chivu em entrevista coletiva. "Não estou procurando desculpas, mas o aspecto físico foi difícil no segundo tempo".

O Monterrey, a primeira equipe mexicana a jogar na Copa do Mundo de Clubes, também estreou seu novo técnico: o espanhol Domènec Torrent, auxiliar técnico de Pep Guardiola durante uma década e que treinou o Flamengo em 2020.

Os dois treinadores escalaram suas equipes com formações defensivas semelhantes, com Sergio Ramos comandando a defesa do Monterrey, ladeado por outros dois zagueiros.

Enquanto Matteo Darmian desperdiçou uma ótima assistência de Barella com o gol mexicano aberto, o Monterrey balançou a rede na primeira chegada à área italiana.

- Marca registrada de Ramos -

O argentino Lucas Ocampos cobrou um escanteio e Sergio Ramos, como em seu auge, saltou à frente dos zagueiros para voar e dar uma cabeçada que surpreendeu Yann Sommer.

No que pode ser seu último grande torneio internacional, Ramos ampliou sua coleção de gols de cabeça icônicos, que inclui um aos 90 minutos e 3 segundos da final da Liga dos Campeões de 2014 contra o Atlético de Madrid.

Com o número 93 nas costas como lembrança, o campeão mundial pela Espanha em 2010 lustrou simbolicamente a chuteira de seu compatriota Oliver Torres, que cobrou o escanteio certeiro.

O gol de seu capitão levou ao delírio as arquibancadas do centenário Rose Bowl, onde a equipe mexicana tinha uma clara maioria em meio aos 40.311 espectadores presentes.

"Pude contribuir para o time com um belo gol que havíamos trabalhado e ensaiado", disse Ramos à DAZN. "E se isso ajudar a trazer sorrisos para todo o nosso povo, para todos os nossos torcedores mexicanos, então fico muito feliz".

Chivu respirou aliviado do banco quando a Inter empatou antes do intervalo com uma bela jogada coletiva.

Numa cobrança de falta, o albanês Asllani desestabilizou a defesa mexicana ao mandar a bola para Carlos Augusto, que tocou para Lautaro Martínez finalizar.

- Lautaro marca e quase vira -

No segundo tempo, a Inter continuou mantendo a posse de bola, mas levou um susto enorme aos 64 minutos, quando o potente chute de pé esquerdo de Canales encontrou a trave.

Na reta final, foi "El Toro" Lautaro Martínez quem teve em seu pé a chance de dar a vitória à Inter, começando com um gol anulado por impedimento aos 68 minutos.

Dez minutos depois, o capitão argentino deu seu último chute perigoso. Ele recebeu a bola na altura da marca do pênalti e mas chutou por cima do travessão.

"Não foi fácil porque trabalhamos apenas uma semana (com o novo treinador), mas tenho certeza de que melhoraremos nos próximos jogos", garantiu o meio-campista armênio da Inter Henrikh Mkhitaryan.

Escalações:

Inter de Milão: Yann Sommer - Benjamin Pavard (Luis Henrique, 58'), Francesco Acerbi, Carlos Augusto (Federico Dimarco, 68'), Matteo Darmian, Alessandro Bastoni - Kristjan Asllani (Petar Sucic, 68'), Henrikh Mkhitaryan (Nicola Zalewski, 78'), Nicolò Barella - Sebastian Esposito (Marcus Thuram, 58') e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez (Erick Aguirre, 58'), Stefan Medina, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga - Oliver Torres (Nelson Deossa, 58'), Sergio Canales (Johan Rojas, 89'), Jorge Rodríguez - Lucas Ocampos (Jordi Cortizo, 89') e Germán Berterame (Fidel Ambriz, 79'). Técnico: Domènec Torrent.

gbv/cl/aam

© Agence France-Presse