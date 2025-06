Casal morre após fortes chuvas no RS; Porto Alegre está em estado de alerta

A cidade de Porto Alegre está em alerta para fortes chuvas na manhã de hoje. O mau tempo, que afeta grande parte do Rio Grande do Sul, causou danos em ao menos 33 municípios e deixou dois mortos, segundo a Defesa Civil.

O que aconteceu

Mortes aconteceram no município de Candelária. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, um casal (um homem de 65 anos e uma mulher de 54 anos) foram levados pela enxurrada enquanto tentavam atravessar uma via com um veículo. As circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas.

Capital gaúcha teve mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas. Segundo o MetSul, esta é mais da metade da média esperada para o mês. Pelas projeções, ainda na tarde de hoje a média de chuva histórica de junho (de 130 milímetros) deve ser batida.

Ruas alagadas afetam funcionamento de ônibus. Segundo a Empresa Pública de Transporte da cidade, quase 40 ruas estão com bloqueios parciais ou totais por causa dos alagamentos e ao menos 17 cruzamentos têm semáforos quebrados.

Trens também estão com circulação parcial. Um alagamento de via entre as estações São Pedro e Farrapos faz com que a movimentação dos veículos só funcione entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, explicou a Trensurb. O trajeto bloqueado para trens é feito com ônibus emergenciais, que vão da estação Farrapos até o centro da cidade.

Ainda não há interferência em aeroportos. Painel dos aeroportos do estado mostram que voos seguem normais nesta quarta-feira.

Municípios da Grande Porto Alegre também foram afetados. As cidades com maior quantidade de chuva entre as 6h de ontem e 6h de hoje foram Sapucaia do Sul (135 mm); Canoas (116 mm) e Gravataí (111 mm).

Há desalojados em quatro cidades. Segundo a Defesa Civil, Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul e Arvorezinha tiveram pessoas removidas das suas casas por causa da chuva. Em Novos Cabrais, a RSC 287 foi totalmente bloqueada por uma enxurrada e queda de uma árvore. Outro ponto da mesma rodovia, na cidade de Paraíso do Sul, também foi bloqueado por causa das chuvas.

Ápice do mau tempo está previsto para hoje, mas chuva continua amanhã. Segundo o MetSul, a quinta-feira será de instabilidade, com chuva moderada a forte e, em alguns momentos, torrencial em um curto período. O tempo deve melhorar no sábado, quando o ar seco e frio empurra a área de baixa pressão que atinge a região.

Há pouco mais de um ano o Rio Grande do Sul sofreu com fortes chuvas. Em abril e maio de 2024, 441 cidades gaúchas foram afetadas por tempestades. Mais de 95% do estado teve impactos diretos e 189 pessoas morreram.

Governador Eduardo Leite informou que pediu mobilização de agentes públicos. "O governo segue monitorando a situação das chuvas no RS. Desde o fim de semana, algumas regiões já acumulam mais de 350 mm de precipitação. Para as próximas 24h, a previsão é de até 120 mm em várias localidades. O governo está mobilizado e em ação", escreveu no X.