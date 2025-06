Capital do Haiti fica às escuras após moradores invadirem usina hidrelétrica

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - A capital do Haiti, Porto Príncipe, ficou às escuras nesta quarta-feira depois que moradores de uma cidade próxima invadiram uma represa e a tiraram de operação em protesto contra a inação do governo diante da violência das gangues.

As gangues têm reforçado seu controle no Haiti, com um número recorde de 1,3 milhão de pessoas deslocadas nos últimos seis meses, segundo estimativas da ONU.

De acordo com a mídia local, moradores da cidade central de Mirebalais, ao norte de Porto Príncipe, marcharam na tarde de terça-feira até a usina hidrelétrica que abastece grande parte da região e a colocaram fora de operação.

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, que a Reuters não conseguiu verificar de imediato, mostraram os manifestantes entrando no prédio. Eles também teriam derrubado uma torre de transmissão elétrica.

O governo de transição do Haiti não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A ação ocorreu após confrontos entre autoridades e gangues em Mirebalais mais cedo no mesmo dia, segundo a imprensa local. Gangues teriam capturado um veículo de segurança e o incendiado. A Reuters não conseguiu verificar de imediato as imagens do incidente.

Os haitianos estão cada vez mais insatisfeitos com o governo, à medida que o conselho de transição não consegue cumprir as promessas de estabilizar o país, que permanece sem presidente desde o assassinato de Jovenel Moise em 2021.

Uma missão de segurança liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU também não conseguiu avançar no enfrentamento da crise.

Líderes mundiais têm feito apelos crescentes para que a missão se torne oficialmente uma operação de paz da ONU, enquanto os Estados Unidos e a Colômbia cogitam o envio de tropas por meio da Organização dos Estados Americanos (OEA).

(Reportagem de Harold Isaac e Kylie Madry)