Governo ainda não tem plano para trazer brasileiros do Irã

O governo brasileiro informou hoje a retirada de 12 brasileiros de Israel por via terrestre em direção à Jordânia. O Itamaraty ainda não divulgou planos para retirar cidadãos brasileiros do Irã.

O que aconteceu

Há um plano para evacuar autoridades brasileiras de Israel terra, segundo nota do Itamaraty. A convite do governo israelense, duas comitivas de brasileiros viajaram ao país em junho, mesmo com um alerta consular emitido pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Com o início dos ataques de Israel ao Irã e o fechamento do espaço aéreo israelense, as autoridades brasileiras ficaram presas no país.

Governo israelense propõe a mesma estratégia para retirar o restante dos brasileiros. Para as demais autoridades convidadas que permanecem em Israel, foi proposta a evacuação por terra até a Jordânia, para que depois embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil. "A Embaixada do Brasil em Tel Aviv permanece em coordenação com as autoridades israelenses para possibilitar novas operações de retorno dos brasileiros", diz o comunicado.

Na segunda-feira, foram feitas tentativas de golpes oferecendo lugares em voos para deixar Israel. A embaixada do Brasil em Tel Aviv tomou conhecimento sobre o caso e relembrou que o espaço aéreo israelense permanece fechado, sem previsão de reabertura.

O UOL questionou o Itamaraty sobre o plano para retirar os brasileiros do Irã. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, através da Embaixada do Brasil em Teerã, disse que está monitorando a situação e permanece em contato com a comunidade brasileira no Irã. Informaram também que atualizaram na semana passada um alerta consular para o Oriente Médio, com recomendações aos brasileiros na região.

Outros países estão retirando cidadãos das áreas de conflito

Polônia, República Tcheca e Lituânia anunciaram a evacuação de seus cidadãos de Israel. Os cidadãos estrangeiros terão que ir por terra para países vizinhos para pegar voos de volta para suas nações.

Alemanha anunciou que vai retirar seu povo de Israel por via terrestre até a Jordânia. Segundo a Reuters, os alemães que estavam em Israel serão evacuados via capital da Jordânia, Amã, com um voo fretado planejado para quarta-feira. "Os alemães em Israel que estão registrados na lista de preparação para crises da Elefand foram informados sobre esta opção e os detalhes", relatou uma porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

Segundo a AFP, no domingo a Russia havia evacuado vários de seus cidadãos do Irã e interrompido as atividades em seu consulado. "Devido à situação atual, o serviço consular da embaixada está suspendendo temporariamente suas atividades. A retomada dos serviços consulares será anunciada posteriormente", informou a embaixada russa em Teerã no Telegram.