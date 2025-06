Botafogo e PSG fazem duelo de campeões e proprietários

O Botafogo enfrenta o todo poderoso Paris Saint-Germain em Los Angeles nesta quinta-feira (19) com o sonho de garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, em um duelo que também terá sua dose de emoção nas tribunas.

As trocas de farpas entre seus proprietários esquentaram um confronto que personifica o espírito desta nova competição, colocando frente a frente forças do futebol europeu e sul-americano.

O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, e o Botafogo é o campeão da Copa Libertadores da América.

Ambas as equipes venceram em suas estreias no Grupo B e podem garantir a classificação já nesta quinta-feira, dependendo do resultado da outra partida do Grupo B, entre Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O duelo entre parisienses e cariocas começará às 18h no horário local (às 22h de Brasília), no emblemático Rose Bowl, em Pasadena (leste de Los Angeles).

No mesmo palco, sob o forte sol do meio-dia da Califórnia, o PSG atropelou o Atlético de Madrid (4-0) em sua estreia no domingo.

Com esta exibição, os comandados de Luis Enrique confirmaram que o recente triunfo na Liga dos Campeões, com uma goleada de 5 a 0 na final contra a Inter de Milão, não saciou sua sede por títulos.

Uma vitória contra o Botafogo garantiria a vaga do gigante francês nas oitavas de final, desde que o Seattle não derrote o Atlético de Madrid.

O Glorioso, que derrotou o Seattle por 2 a 1 na estreia, também avança às oitavas se vencer o campeão europeu e se o 'Atleti' não conseguir superar o time americano.

- Textor Vs. Al-Khelaïfi -

A partida no Rose Bowl, palco da final da Copa do Mundo de 1994 vencida pelo Brasil, é precedida por uma disputa pública entre o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, e o bilionário americano John Textor, dono do Botafogo.

Por meio do grupo Eagle Football Holdings, do qual é acionista majoritário, Textor possui outros clubes em todo o mundo, entre eles o Lyon, da França.

O americano adquiriu o Botafogo em 2022 e o recolocou no primeiro plano com a conquista de sua primeira Copa Libertadores em 2024 e do Brasileirão no mesmo ano.

Al-Khelaïfi e Textor não compartilham a mesma visão econômica para o esporte, e o americano acusou o PSG de concorrência desleal devido ao financiamento do Estado catari (por meio do fundo QSI).

A disputa tomou um rumo surpreendente durante uma videoconferência entre os donos dos clubes franceses em julho de 2024, em meio à crise pelos direitos televisivos da liga.

Os dois dirigentes trocaram insultos, enquanto seus colegas observavam com espanto.

Quando o sorteio da Copa do Mundo de Clubes os colocou no mesmo grupo, Textor desafiou o PSG, chamando-o de "clube pequeno".

Desde então, a relação esfriou um pouco, e os dois concordaram em trabalhar juntos, considerando a precária situação financeira do futebol francês e do Lyon.

- Dembélé não treina -

No âmbito esportivo, Ousmane Dembélé continua sem treinar com seus companheiros do PSG devido a uma lesão no quadríceps esquerdo que o impediu de estrear no torneio.

Um de seus possíveis substitutos, o ponta Bradley Barcola, está disponível para Luis Enrique, mas deve aguardar sua vez no banco de reservas.

O técnico espanhol poderá escalar o mesmo elenco que derrotou o Atlético de Madrid e, se garantir a vaga, poupar jogadores na terceira partida, contra o Seattle, na segunda-feira.

Prováveis escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes - Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Botafogo: John Victor - Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles - Artur, Gregore Silva, Marlon Freitas - Jefferson Savarino, Igor Jesus, Gonzalo Mastriani. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

