Bolsa Família de junho já começou a ser pago; veja calendário completo

Os pagamentos do Bolsa Família relativos ao mês de junho de 2025 já começaram.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os créditos começaram a ser liberados nesta segunda-feira, 16 de junho, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário.

Os valores são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de maneira gradual. Em dezembro, no entanto, o cronograma é antecipado para garantir o encerramento dos repasses antes do Natal.

Datas de pagamento do Bolsa Família em junho de 2025:

Final do NIS 1: 16 de junho

Final do NIS 2: 17 de junho

Final do NIS 3: 18 de junho

Final do NIS 4: 19 de junho

Final do NIS 5: 20 de junho

Final do NIS 6: 23 de junho

Final do NIS 7: 24 de junho

Final do NIS 8: 25 de junho

Final do NIS 9: 26 de junho

Final do NIS 0: 27 de junho

Previsão mensal de depósitos em 2025:

Janeiro: de 20 a 31

Fevereiro: de 17 a 28

Março: de 18 a 31

Abril: de 15 a 30

Maio: de 19 a 30

Junho: de 16 a 30

Julho: de 18 a 31

Agosto: de 18 a 29

Setembro: de 17 a 30

Outubro: de 20 a 31

Novembro: de 14 a 28

Dezembro: de 10 a 23

Componentes do Bolsa Família:

Renda de Cidadania (BRC): paga R$ 142 por integrante do grupo familiar

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para alcançar R$ 600 por família

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 por gestante ou jovem entre 7 e 17 anos

Benefício Variável Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 por bebê com até 7 meses - com início previsto para setembro

Critérios para manter o recebimento do Bolsa Família:

Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem frequentar a escola regularmente

Gestantes precisam fazer o acompanhamento pré-natal

Crianças com menos de 7 anos devem ter seu crescimento e nutrição acompanhados

Todas as vacinas devem estar em dia, conforme o calendário oficial do Ministério da Saúde

Atenção: manter os registros escolares e a caderneta de vacinação atualizados é essencial para garantir a continuidade dos repasses. O não cumprimento das exigências pode resultar em bloqueios ou cancelamento do benefício.