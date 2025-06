BC dos EUA mantém taxa sobre compulsórios em 4,4% e a taxa de desconto em 4,5%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa sobre compulsórios em 4,4% e a taxa de desconto em 4,5% em decisão anunciada nesta quarta-feira. Segundo o comunicado da instituição, o Fomc também autorizou a realização de operações compromissadas (repo) overnight com taxa mínima de 4,5% e limite agregado de US$ 500 bilhões.

Já as operações reversas (reverse repo) overnight serão conduzidas com taxa de 4,25%, com um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

Em relação ao balanço patrimonial, o Fed informou que continuará a reduzir sua carteira de ativos.

Os resgates de títulos do Tesouro continuarão limitados a US$ 5 bilhões por mês. "O Fed resgatará títulos com cupom do Tesouro até esse limite mensal e, caso os pagamentos de principal dos cupons fiquem abaixo do limite, complementará com resgates de notas do Tesouro", detalhou.

O Fed ainda ressaltou que "pequenas variações nos montantes reinvestidos poderão ocorrer, se necessário, por razões operacionais".

O texto ainda diz que as decisões foram unânimes entre os dirigentes do Fed.