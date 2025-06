BC da Suécia corta juro básico a 2% e sinaliza pequena chance de nova redução este ano

O Banco Central da Suécia cortou sua taxa básica de juros, após concluir reunião de política monetária nesta quarta-feira, 18, e indicou haver uma pequena chance de que volte a reduzi-la ainda este ano se a fraqueza da economia persistir e a inflação desacelerar mais.

O Riksbank, como é conhecido o BC sueco, reduziu seu juro básico em 25 pontos-base, a 2%, como previam analistas consultados pelo The Wall Street Journal, depois de deixar a taxa inalterada em suas duas reuniões anteriores.

A inflação sueca tem se mantido abaixo do esperado recentemente, e o Produto Interno Bruto (PIB) do país apresentou uma inesperada contração no primeiro trimestre.

"Novas informações mostram que o crescimento da economia sueca está fraco, ao mesmo tempo em que o desemprego permanece alto", disse o Riksbank, em comunicado. "A incerteza substancial também deve dificultar a recuperação no curto prazo."

Como a expectativa é de que a demanda fraca mantenha a inflação aquém do previsto mais adiante, o BC sueco disse que há uma pequena probabilidade de que corte seu juro básico de novo antes do fim de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires