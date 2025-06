BC autoriza aumento de capital do Master em R$ 1 bi; falta R$ 1 bi exigido por BRB para negócio

O Banco Central (BC) autorizou a alteração do capital do Banco Master, de R$ 2,761 bilhões para R$ 3,763 bilhões, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU). A medida foi tomada pela área de organização do sistema financeiro e de resolução do departamento de organização do sistema financeiro da instituição.

A injeção de R$ 2 bilhões no banco foi uma das exigências feitas pelo Banco Regional de Brasília (BRB) para comprar a metade do Master e consta do comunicado divulgado pelo banco. O valor era um compromisso acertado pelos controladores do Master com o BC para capitalizar o próprio banco. Até agora apenas metade do montante foi ampliado no capital da instituição.

Na quinta-feira passada, o Broadcast apurou que o BRB entregou na véspera a documentação completa sobre o escopo da compra do Banco Master. Com isso, começou a contar o prazo de 360 dias para a análise da operação.

Segundo fontes a par das negociações, essa injeção de capital reduz o risco para o BRB porque se trata de um aumento do patrimônio líquido do banco, de R$ 4,1 bilhões, de acordo com o balanço do banco divulgado em junho do ano passado, para R$ 6,1 bilhões.