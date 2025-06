Barcelona anuncia contratação do goleiro Joan García, do Espanyol

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do goleiro Joan García, que estava no Espanyol, depois de pagar cláusula de rescisão de 26,34 milhões de euros (R$ 166,37 milhões na cotação atual).

O Barça explicou que "o jogador assinará contrato para as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2031".

García é o primeiro reforço da equipe 'blaugrana' para a próxima temporada, a segunda com o técnico alemão Hansi Flick, que em um ano de clube conquistou o Campeonato Espanhol a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Poucas horas antes do anúncio do Barça, o goleiro de 24 anos se despediu dos torcedores do Espanyol em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual não revelou seu destino, mas deu algumas pistas.

"Sei que esta decisão não será fácil de entender para todo mundo. Não estou pedindo isso a vocês, mas quero que saibam que foi uma decisão muito ponderada, pensando não só na minha carreira, mas no melhor para o clube, para minha família e para mim", declarou.

Com a chegada de García, o Barcelona passa a ter quatro goleiros do elenco, além do alemão Marc-André Ter Stegen, do polonês Wojciech Szczesny e do espanhol Iñaki Peña.

rsc/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse