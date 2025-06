Autoridades do Fed preveem dois cortes na taxa de juros em 2025

Por Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve estão cada vez mais divididas quanto ao caminho apropriado da política monetária, com a mediana das novas previsões publicadas nesta quarta-feira ainda apontando para 0,50 ponto percentual de cortes na taxa básica até o final do ano, mas uma minoria crescente não espera nenhuma redução.

As projeções mostraram que oito dos 19 formuladores de política monetária do Fed esperam reduzir a taxa de juros para 3,75% a 4,00% até o final deste ano, e duas autoridades consideraram que um corte adicional de 0,25 ponto seria apropriado.

Sete deles acharam que não será necessário nenhum corte, em comparação com quatro em março, e dois acharam que apenas um é suficiente.