Autoridades chegam à reunião do Fed com perspectivas incertas de inflação no longo prazo

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Entre as incertezas enfrentadas pelas autoridades do Federal Reserve ao debaterem a postura adequada de política monetária, uma das mais complicadas tem sido adivinhar para onde a inflação está indo, especialmente no longo prazo.

Os membros do Fed sustentam que as expectativas sobre o rumo dos preços exercem uma forte influência sobre os níveis atuais de inflação. Mais importante ainda, as expectativas estáveis de longo prazo garantem às autoridades a confiança de que, independentemente dos desafios que a economia enfrenta, o público acredita que a inflação acabará se estabilizando.

Os últimos meses têm sido complicados nesse sentido, principalmente nas pesquisas com famílias.

A guerra comercial global do presidente Donald Trump tende a aumentar a inflação por meio da alta dos impostos de importação. Não está claro se esse será um impacto único ou algo mais duradouro. Se for o primeiro caso, algumas autoridades do Fed sinalizaram que poderiam deixar de lado esse problema, mas o segundo poderia exigir que a política de taxas de juros permaneça mais rígida.

A expectativa é de que o Fed mantenha os juros nesta quarta-feira, mas não está tão claro depois disso quando o banco central poderá reduzir a taxa, conforme previsto em março passado.

Quando se trata de medidas baseadas em pesquisas sobre a perspectiva da pressão sobre os preços, os questionários do Federal Reserve de Nova York e da Universidade de Michigan são os mais observados. Ambos mostraram mudanças nas expectativas de curto prazo, mas há algum tempo suas leituras de longo prazo têm divergido. Enquanto isso, as leituras baseadas no mercado têm sido, em geral, mais estáveis. Coletivamente, isso tem levado as autoridades do Fed a questionar o que realmente está acontecendo.

"AUMENTOS DRAMÁTICOS

O diretor do Fed Christopher Waller disse este mês que "estamos vendo uma disparidade dramática" nos dados de expectativas de inflação, incluindo os de analistas profissionais.

Waller, citando os dados de Michigan, minimizou o fato. Ele observou que se as famílias estivessem realmente esperando uma inflação alta no longo prazo, elas estariam pressionando por salários muito mais altos para compensar, o que não está acontecendo. Ele também disse que provavelmente haveria um aumento persistente nos gastos do consumidor para se antecipar aos preços mais altos e, embora isso pareça ter ocorrido brevemente em algumas compras de grande valor, como automóveis, não foi sustentado.

"Prefiro analisar as medidas de compensação da inflação baseadas no mercado e as expectativas dos analistas profissionais porque eles têm dinheiro em jogo", disse Waller, observando que, como resultado, "minha suposição (é) de que as expectativas de inflação de longo prazo permanecem ancoradas".

A diretora Adriana Kugler também disse que os dados de Michigan chamaram sua atenção, observando que eles mostraram "os aumentos mais dramáticos", mas também sinalizando mudanças de metodologia que fizeram com que alguns questionassem seus resultados.

"Embora eu leve a sério a preocupação de que as recentes mudanças metodológicas na pesquisa possam ter tornado essa medida menos confiável, essa pesquisa é um termômetro importante da confiança do consumidor, e eu ainda monitoro de perto os sinais que ela nos dá."