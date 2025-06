Aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel é concluída com protagonismo de Trump

(Reuters) - A aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel por US$14,9 bilhões foi concluída nesta quarta-feira, informaram as empresas, confirmando um grau de poder fora do comum para a administração Trump após uma luta de 18 meses da empresa japonesa para fechar a compra.

De acordo com os termos do contrato, a Nippon comprou 100% das ações da U.S. Steel a US$55 por ação, conforme estabelecido pela primeira vez em sua oferta de dezembro de 2023 para siderúrgica norte-americana.

O contrato também inclui um acordo de segurança nacional firmado com o governo dos EUA, que dá ao presidente Donald Trump a autoridade para nomear um membro do conselho, bem como uma golden share sem valor econômico.

A golden share dá ao governo norte-americano autoridade de veto sobre uma série de decisões corporativas, desde a desativação de fábricas até o corte da capacidade de produção e a transferência de empregos para o exterior, conforme previsto em um post de mídia social no fim de semana pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick.

As medidas representam um nível incomum de controle concedido pelas empresas ao governo para salvar o acordo, depois de muitas complicações para alcançar sua aprovação.

Depois que o sindicato United Steelworkers se manifestou contra o acordo no ano passado, tanto o então presidente democrata Joe Biden quanto o agora presidente republicano Trump expressaram sua oposição buscando atrair os eleitores da Pensilvânia, um estado decisivo, na campanha para a eleição presidencial.

Pouco antes de deixar o cargo em janeiro, Biden bloqueou o acordo por motivos de segurança nacional, o que levou as empresas a entrarem com ações judiciais, argumentando que a análise de segurança nacional que receberam foi tendenciosa. A Casa Branca de Biden contestou a acusação.

As empresas siderúrgicas viram uma nova oportunidade no governo Trump, que abriu uma nova análise de segurança nacional de 45 dias sobre a fusão proposta em abril.

(Reportagem de Alexandra Alper, reportagem adicional de Shivansh Tiwary)

