Ameaçados de extinção, tigres brancos nascem em parque de SP

Três filhotes de tigres brancos nasceram num parque em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Eles poderão ser vistos pelo público a partir de amanhã.

O que aconteceu

Ninhada foi de duas fêmeas e um macho. Os filhotes nasceram há cerca de três meses, mas só foram anunciados ontem pelo Animália Park, no Instagram.

Eles receberam os nomes de Aruna, Asha e Ravi. Os nomes significam "aurora", "esperança" e "sol", respectivamente, em hindi, uma das línguas oficiais da Índia —país de origem da espécie.

Os pais, Indira e Radesh, também nasceram no Brasil. Os filhotes estão sendo cuidados pela fêmea, que deve ensiná-los a caçar. Depois, alguns podem optar por se afastar da mãe, pois são animais solitários.

Essa foi a primeira gestação de Indira. Nesses casos, é comum que a fêmea rejeite as crias ou não saiba cuidar. Segundo a equipe de biólogos responsáveis, a tigresa está surpreendendo a todos e mostrou-se uma "mãe superprotetora".

Tigres brancos são raros e ameaçados de extinção

Os tigres brancos são uma variação genética do tigre de bengala. Eles têm pelagem clara com listras pretas, focinho rosado e olhos azuis, devido à dominância de um gene recessivo. Já os tigres de bengala são laranjas com riscas pretas ou marrons.

Espécie é do sudeste da Ásia. Os tigres brancos são encontrados em países como Índia, Bangladesh, Paquistão, Myanmar, Butão e Nepal.

Animais estão ameaçados de extinção. Conforme a União Internacional para a Conservação da Natureza, o tigre branco corre risco de desaparecer por conta da caça ilegal e destruição do seu habitat natural.