Aguirre:Tentativa de interferir em delação de Cid é grave e pouco citada

A tentativa de anulação da deleção premiada do tenente-coronel Mauro Cid é um fato grave e não tem recebido a devida atenção, analisou o colunista Aguirre Talento no UOL News hoje.

O advogado Eduardo Kuntz enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) o que diz serem provas de que conversava com Mauro Cid por um perfil falso no Instagram. Com base nesses diálogos, ele pediu a anulação da delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).

Nessa conversa, o que é de uma gravidade maior e está sendo pouco citado, é o fato de que o advogado de um dos investigados estava conversando com um colaborador da Justiça. De certa forma, ele buscava provocá-lo a falar da investigação, dar detalhes e tirar Marcelo Câmara, cliente dele, dos depoimentos.

Em outros momentos e investigações, como por exemplo na Lava Jato, uma tentativa desse tipo de interferir em um acordo de colaboração de um investigado seria considerada gravíssima. Não sabemos ainda quais providências serão tomadas por Moraes e pelas autoridades da investigação, mas de certa forma a revelação completa desses diálogos ameniza a situação de Cid. Aguirre Talento, colunista do UOL

Talento vê semelhanças com o caso ocorrido em 2024, quando Cid sugeriu que havia sido pressionado pela Polícia Federal, a quem acusou de ter "uma narrativa pronta" sobre as investigações em torno da trama golpista. O episódio foi revelado pela revista Veja.

É importante ressaltar que a defesa de Cid pediu ao ministro Alexandre de Moraes que oficiasse à Meta, dona do Instagram, para fornecer quem usou os dados desse perfil, supostamente em nome da esposa de Cid. A defesa sustentou que foi uma falsificação e que ele não usou aquele perfil. Porém, os áudios e o teor das conversas indicam que Cid era o interlocutor, de fato.

Esse contexto das conversas é o mesmo dos diálogos revelados em março do ano passado pela revista Veja, nos quais Cid fazia críticas à condução das investigações e ao processo de delação. Ele foi chamado por Moraes para prestar esclarecimentos e reiterou a voluntariedade e disse que era só um desabafo. Aguirre Talento, colunista do UOL

