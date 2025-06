Ações europeias caem pressionadas por tensões no Oriente Médio e decisão do Fed segue em foco

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quarta-feira, conforme investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, com as tensões contínuas no Oriente Médio aumentando a incerteza do mercado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,36%, a 540,33 pontos, o menor nível em quase um mês.

As hostilidades em andamento entre o Irã e Israel se estendiam pelo sexto dia, com preocupações crescentes sobre um envolvimento mais direto dos Estados Unidos no conflito depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, pediu a "rendição incondicional" do Irã.

No entanto, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a exigência de rendição de Trump.

O setor de defesa esteve entre os melhores desempenhos, com alta de 0,6%.

Operadores também se mantiveram afastados de ativos de risco antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, às 15:00 (de Brasília), em que se espera que as autoridades mantenham os juros inalterados.

Investidores observarão atentamente os comentários de formuladores de política monetária em busca de sinais sobre como o banco central dos EUA planeja lidar com um ambiente comercial incerto.

"O aumento das incertezas geopolíticas e comerciais significa que as previsões de crescimento e inflação do Fed podem não ser inteiramente precisas", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

O Fed enfrenta desafios adicionais devido aos possíveis riscos de inflação decorrentes da escalada da crise no Oriente Médio.

Com a aproximação do prazo final de 8 de julho para a pausa tarifária, muitos países, inclusive a União Europeia, estão se esforçando para chegar a um acordo com Washington. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda está tentando chegar a um acordo até 9 de julho.

O setor de saúde foi o que mais pesou no índice de referência, prejudicado por uma queda de 1% da Novo Nordisk.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,11%, a 8.843,47 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,50%, a 23.317,81 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,36%, a 7.656,12 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,08%, a 39.418,61 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,08%, a 13.923,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,79%, a 7.388,68 pontos.