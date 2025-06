Ações da China têm leve alta em meio a poucas surpresas em fórum financeiro; mercado de Hong Kong cai

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em ligeira alta nesta quarta-feira, com os principais reguladores financeiros no Fórum Lujiazui anual dando poucos sinais de novas medidas. As ações de Hong Kong caíram com o aumento das tensões geopolíticas.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,04%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,12%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,12%.

O órgão regulador de valores mobiliários da China anunciou planos nesta quarta-feira para estabelecer um novo segmento no mercado STAR de Xangai para abrigar empresas em crescimento pré-lucro e apoiar a inovação.

O órgão de fiscalização também disse que apoiará a listagem de empresas com tecnologias de ponta em setores como inteligência artificial e aeroespacial.

Com poucas surpresas no fórum em termos de medidas, os investidores voltavam seu foco para a próxima reunião do Politburo, em julho, para obter sinais mais claros sobre o apoio econômico.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,90%, a 38.885 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,12%, a 23.710 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,04%, a 3.388 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,12%, a 3.874 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,74%, a 2.972 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,65%, a 22.356 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,25%, a 3.920 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,12%, a 8.531 pontos.