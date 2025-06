2º lote da restituição do IR: saiba datas da consulta e do pagamento

Do UOL, em São Paulo

O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 está marcado para 30 de junho. A consulta aos nomes, que costuma ser liberada uma semana antes, deve sair até o dia 23.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (neste link) e clicar em "Iniciar". Será necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Se o valor não for resgatado dentro do prazo de um ano, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC. Para isso, é preciso acessar o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

Quem tem prioridade na restituição do IRPF?

Os grupos prioritários para o recebimento da restituição do IRPF são:

Os primeiros contemplados são pessoas com 80 anos ou mais.

Em seguida, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou com enfermidades graves .

. Depois, são priorizados os contribuintes cuja principal ocupação seja o ensino.

Na sequência, entram os que utilizaram a declaração preenchida automaticamente e escolheram receber via Pix.

Caso haja empate nos critérios, o desempate ocorre conforme a data de envio da declaração.

Calendário de restituição do IRPF 2025