Xi diz que China está "profundamente preocupada" com conflito entre Israel e Irã

Por Ethan Wang e Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - A China está "profundamente preocupada" com a operação militar de Israel contra o Irã, que tem aumentado as tensões no Oriente Médio, disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira, em seus primeiros comentários públicos sobre o conflito que eclodiu na sexta-feira.

Xi, falando à margem de uma cúpula com cinco países da Ásia Central na capital do Cazaquistão, Astana, disse que a China se opõe a quaisquer ações que infrinjam a soberania, a segurança e a integridade territorial de outros países.

"Todas as partes devem trabalhar para diminuir a escalada do conflito o mais rápido possível e evitar que a situação piore ainda mais", disse Xi, em comentários citados pela emissora estatal chinesa CCTV.

A China está pronta para desempenhar um papel construtivo na restauração da paz e da estabilidade no Oriente Médio, acrescentou.

Mais cedo nesta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a China havia começado a retirar seus cidadãos de Israel e do Irã e estava pressionando por um cessar-fogo, conforme os combates continuavam pelo quinto dia.

Autoridades chinesas estão em comunicação com Irã, Israel e várias partes para promover um cessar-fogo, disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, em uma coletiva de imprensa regular.

"A China pede que todas as partes relevantes, especialmente os países que têm uma influência especial sobre Israel, assumam suas devidas responsabilidades, tomem medidas imediatas para esfriar a situação tensa e evitem que o conflito aumente e se espalhe", disse Guo, sem citar nomes de países.