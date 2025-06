Unilever propõe Peter ter Kulve como CEO da divisão de sorvetes

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) - A Unilever nomeou o seu candidato preferido para liderar a divisão de sorvetes do grupo, que será listada em breve, propondo Peter ter Kulve, que no passado enfrentou críticas da diretoria da empresa Ben & Jerry's.

Ter Kulve, um executivo de longa data da Unilever que é presidente da The Magnum Ice Cream Company (TMICC, na sigla em inglês), deve receber a aprovação do conselho da divisão de sorvetes no próximo mês para sua nomeação como presidente-executivo, disse um porta-voz da controladora Unilever, antes de uma listagem planejada em Amsterdã este ano.

A TMICC abriga seis das dez maiores marcas de sorvete do mundo, incluindo a Ben & Jerry's, que tem se desentendido publicamente com Ter Kulve e a empresa matriz nos últimos anos.

Os representantes da Ben & Jerry's e de seu conselho independente não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Unilever se recusou a comentar sobre as implicações da sua proposta de nomeação.

A Ben & Jerry's foi adquirida pela Unilever em 2000 por US$326 milhões em um acordo que incluía uma cláusula exclusiva que permitia que a marca mantivesse seu próprio conselho de administração independente com autoridade sobre sua missão social, enquanto a Unilever controlava as decisões operacionais e financeiras.

A relação turbulenta entre o conselho da Ben & Jerry's e Ter Kulve, que dirige o negócio de sorvetes da Unilever desde 2024, incluiu uma ação judicial em novembro contra a Unilever que acusou a empresa de silenciar as tentativas da Ben & Jerry's de expressar apoio aos refugiados palestinos e acabar com a ajuda militar a Israel.

A TMICC gerou um faturamento de 8,3 bilhões de euros (US$9,6 bilhões) em 2024.

Ela controla 20% do mercado global de sorvetes, de acordo com o Barclays, que estima que a Ben & Jerry's é a terceira maior marca de sorvetes do mundo em vendas, atrás da Magnum e da Haagen-Dazs da General Mills. Cerca de 60% das vendas da Ben & Jerry's são provenientes dos Estados Unidos, segundo o Barclays.

