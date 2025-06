Trump diz que UE não está oferecendo acordo comercial justo e que Japão também está sendo "duro"

Por Jeff Mason e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia ficado na reunião do G7 no Canadá, e sugeriu que o Japão está sendo "duro" nas negociações comerciais e que a União Europeia ainda não ofereceu o que ele considera um acordo justo.

Trump deixou a reunião do G7 mais cedo para tratar dos acontecimentos no Oriente Médio a partir da Casa Branca. Falando aos repórteres durante a viagem de volta no avião presidencial Air Force One, o presidente disse que a UE de 27 países tem sido dura com os Estados Unidos ao longo dos anos.

"Estamos conversando, mas acho que eles ainda não estão oferecendo um acordo justo", disse Trump. "Ou eles farão um bom acordo ou simplesmente pagarão o que dissermos que eles têm que pagar."

Trump também disse que havia uma chance de um acordo comercial entre Washington e o Japão.

"Eles são duros, os japoneses são duros, mas, no final das contas, vocês têm que entender que vamos simplesmente enviar uma carta dizendo 'isso é o que vocês vão pagar, caso contrário, não precisam fazer negócios conosco'. Mas há uma chance", disse ele.

Trump também disse que as tarifas sobre produtos farmacêuticos chegarão muito em breve.

"Vamos tarifar os produtos farmacêuticos muito em breve. Isso trará todas as empresas de volta aos Estados Unidos", disse ele. "Isso trará a maioria delas de volta, pelo menos parcialmente, de volta."

Trump também disse que o Canadá pagará para fazer parte de seu projeto de escudo antimísseis "Domo de Ouro".

(Reportagem de Jeff Mason e Kanishka Singh)