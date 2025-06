Trump diz que busca 'um fim real, não um cessar-fogo' para o conflito Irã-Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que deseja "um verdadeiro final" para o conflito em curso entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo.

"Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo", disse Trump à imprensa a bordo do Air Force One, pouco antes de retornar aos Estados Unidos após uma reunião de cúpula do G7 no Canadá.

O presidente enfatizou que deseja que o Irã "ceda completamente" e que busca um "fim real, não um cessar-fogo".

